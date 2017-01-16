Компания «Псков-Лада» предлагает автомобили по ценам 2016 года

12:14, 16 января 2017, ПАИ

У псковичей есть возможность приобрести автомобили LADA по ценам 2016 года с выгодой до 60 000 рублей. Количество машин ограничено, сообщили Псковскому агентству информации в компании «Псков-Лада».

Там отметили, что действуют программы утилизации и trade-in. Кроме того, автомобиль можно приобрести в кредит по программе LADA Finance*.

*LADA Finance — программа автокредитования, реализуемая ОАО «АВТОВАЗ» совместно с банками-партнерами. Приобрести автомобиль по программе ЛАДА Финанс можно у официальных дилеров LADA во всех регионах России, где присутствуют представительства банков-партнеров.

LADA Finance это:

- Низкие процентные ставки по кредиту

- Доступный первоначальный взнос

- Оптимальные сроки кредитования

- Быстрое принятие предварительного решения о выдаче кредита

АО «Псков-Лада» - официальный дилер LADA

Псков, улица Леона Поземского, 112

Телефон 8 (8112) 70-10-70