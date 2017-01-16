На Украине запретили «Битву экстрасенсов»

12:57, 16 января 2017, ПАИ

Украинскому телеканалу «СТБ» запретили трансляцию телепередачи «Битва экстрасенсов». Как сообщает портал Life.ru, это решение принял председатель правления ЗАО «Международный Медиа Центр — СТБ» Владимир Бородянский после недавнего скандала — в одном из выпусков героями передачи были российские военные. Бороднянский на своей странице в Facebook заявил о том, что сотрудники, которые допустили показ передачи в эфире, будут уволены, а также извинился перед телезрителями.

В одном из выпусков «Битвы экстрасенсов» участниками были российские военные, воевавшие в Чечне и других «горячих точках». Один из военных в телепередаче заявил, что «служил на Украине», где над ним издевались.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон, позволяющий запрещать показ сериалов, фильмов, а также трансляцию песен, «пропагандирующих» силовые структуры России. По словам вице-премьера по гуманитарным вопросам, министра культуры Украины Вячеслава Кириленко, этот запрет касается всех «милитаристских» фильмов и сериалов, созданных после 1991 года, а также всей российской кинопродукции и всех телепередач, выпущенных после 2014 года.