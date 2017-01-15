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Шесть человек пострадали в ДТП на псковских дорогах за выходные

За прошедшие выходные дни, 14 и 15 января, в Псковской области зарегистрированы 5 ДТП, в результате которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

В Пскове на Крестовском шоссе, 41 32-летний водитель автомобиля «Форд» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «БМВ» под управлением 24-летнего молодого человека. В результате аварии 23-летняя пассажирка «БМВ» самостоятельно обратилась в приемный покой больницы.

14 января на 395-м км шоссе Санкт-Петербург - Невель (граница Опочецкого и Пушкиногорского районов) водитель машины «Ауди-80» – 30-летняя женщина - не справилась с управлением и совершила касательное столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ДАФ, за рулем которого находился 47-летний мужчина. Водитель «Ауди» получила незначительные травмы.

В тот же день в Псковском районе на 274-м км трассы Санкт-Петербург - Невель 48-летний водитель «Мерседеса» при обгоне не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на деревья. В итоге водитель оказался в больнице.

Кроме того, в Пскове на Октябрьском проспекте, 14 водитель 78-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» сбил 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила незначительные травмы.

15 января в деревне Маврино Опочецкого района на 431-м км шоссе Санкт-Петербург – Невель 66-летний водитель машины «Ситроен», совершая обнон, не справился с управлением и съехал в левый кювет по ходу движения. В результате ДТП пострадали его пассажиры: 46-летний мужчина и 60-летняя женщина.

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