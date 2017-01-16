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Общество

Половину пассажирских поездов обеспечат Wi-Fi до конца года

Почти в половине поездов дальнего следования до конца года будут установлены точки беспроводного доступа Wi-Fi. Пассажиры смогут получать на высокой скорости мультимедийный контент, а также выходить в интернет. Для этого в одном из вагонов поезда установят сервер, пишет газета «Известия».

Как пояснили изданию в АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД), по России следует около 500 дальних поездов в сутки (летом больше, чем зимой). Примерно в половине будут установлены серверы, по составу развернут локальную сеть, подключиться к ней можно будет с помощью точек доступа Wi-Fi (сейчас услуги Wi-Fi доступны только пассажирам «Сапсана» и еще нескольких фирменных поездов). При подключении пользователь попадет на специальный сайт, где сможет выбрать и посмотреть фильмы, послушать музыку, заказать еду из вагона-ресторана, получить информацию о маршруте и многое другое. Весь контент загрузят на сервер поезда, поэтому пассажиры будут получать доступ на высоких скоростях. 

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