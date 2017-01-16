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Александр Машкарин возглавит в Медиахолдинг Псковской области

Александр Машкарин уходит с должности начальника управления по СМИ и переходит на должность руководителя Медиахолдинга Псковской области. Об этом 16 января на заседании администрации области сообщил губернатор Андрей Турчак.

Он отметил, что управление сокращается на 9 штатных единиц. При этом перед Александром Машкариным будет стоять задача сократить штатную численность медиахолдинга на 30%.

«Изменения ни в коей мере не коснутся работы с муниципальными газетами и другими СМИ», — добавил губернатор.

Александр Машкарин родился 1 июля 1978 года в Вильнюсе (Литва). В 2000 году окончил Псковский государственный педагогический институт. В 2003 году являлся слушателем федерального класса Московской школы политических исследований.

С 1999 года работал в АНО «Центр социального проектирования «Возрождение». Занимался мониторингом и анализом региональных и местных СМИ, принимал участие в реализации ряда региональных общественно-политических и трансграничных проектов, принимал участие в создании сайта «Агентство политической информации «Навигатор». С 2000 года работал политическим обозревателем газеты «Псковская губерния».

С апреля 2005 по январь 2006 года был советником заместителя губернатора Псковской области. С января по август 2006 года работал заместителем председателя комитета по Псковской области по молодежной политике и спорту - начальником отдела по молодежной политике.

С 2006 года по 2009 год являлся главным редактором ПЛН. В июле 2008 года избран председателем Ассоциации СМИ Псковской области. С 2009 года - главный редактор газеты «Псковская правда».

В 2013 году назначен заместителем руководителя аппарата администрации Псковской области. В 2015 году возглавил Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью Псковской области.

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