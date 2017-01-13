В Псковской области выявили нарушения при поставках рыбы из Вьетнама в Казахстан

13:06, 16 января 2017, ПАИ

В Псковской области выявили нарушения при поставках рыбы из Вьетнама в Казахстан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В рамках совместных мероприятий с Псковской таможней сотрудники управления провели полный досмотр автотранспортного средства, перемещавшего в Казахстан через многосторонний автомобильный пункт пропуска Шумилкино партии филе масляной рыбы общим весом 18,01557 тонны, выработанной предприятием Вьетнама. В связи с отсутствием разрешения Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан было принято решение о запрете ввоза товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Позднее разрешение получили и товар направили в пункт назначения.