В ходе рейда сотрудники рыбоохраны изъяли у псковских рыбаков запрещенные орудия лова и незаконно пойманную рыбу

13:36, 16 января 2017, ПАИ

11 января сотрудники отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству провели контрольно-надзорные мероприятия на Чудском озере и в устьевой части реки Великой – от деревни Хотицы до выхода в Псковское озеро.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления, в ходе рыбоохранных рейдов выявили три факта применения запрещенных орудий лова. У браконьеров изъяли три сети и незаконный улов (судак, лещ и язь) общим весом 5,4 кг, который выпустили в естественную среду обитания.

Инспекторы рыбоохраны не только провели разъяснительные беседы с рыбаками-любителями, но также проверили на соблюдение ими Правил рыболовства и соответствие размерного ряда добытой (выловленной) рыбы допустимым нормам.