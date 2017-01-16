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Общество

Телеканал «Россия-1» переходит в формат вещания 16:9

Сегодня, 16 января, телеканал «Россия-1» переходит в формат вещания 16:9. Об этом сообщается на сайте ГТРК Псков.

«Формат 16 на 9 - общепринятый мировой стандарт, сейчас все новые телевизоры и видеокамеры производятся для создания и транслирования именно такой картинки. Эти пропорции наиболее близки к золотому сечению. Принципу, который художники всех времён использовали при создании своих творений», - отметили в компании.

Для обладателей современных телевизоров картинка, наконец-то, станет полной, нужно лишь выбрать в настройках устройства формат 16:9, либо «широкоэкранный». На экранах предыдущего поколения картинка, к сожалению, будет деформирована.

Формат 16:9 это соотношение сторон экрана с шириной 16 единиц и высотой 9. Начиная с 2009 года, данный формат стал самым распространенным среди телевизоров и компьютерных мониторов.

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