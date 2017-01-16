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Общество

Создатели «Шерлока» отменили мастер-класс в академии Первого канала

Создатели сериала «Шерлок» - сценарист Стивен Моффат и продюсер Сью Верчью сообщили о переносе мастер-класса в академии Первого канала из-за недавней утечки последнего эпизода четвертого сезона фильма, который попал в интернет за день до премьеры. Об этом сообщает «Новая газета».

«Сегодняшний мастер-класс Моффата и Верчью переносится. Стивен и Сью просили подчеркнуть, что очень не любят подводить людей и понимают важность такого общения для нашей индустрии, но просят их понять и отложить эту встречу», — объяснила директор дирекции креативного планирования Первого канала Елена Афанасьева.

Стивен Моффат, сценарист, продюсер

Напомним, показ финального эпизода четвертого сезона сериала «Шерлок» состоялся в минувшее воскресенье. Первый канал транслировал серию практически одновременно с Би-би-си, однако за сутки до эфира финальный эпизод появился в интернете с русской озвучкой.

Как сообщают британские СМИ, BBC проверяет, каким образом эпизод попал в интернет и была ли эта утечка намеренной.

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