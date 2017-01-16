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Общество

Глава Правительства РФ утвердил правила общественного контроля за деятельностью ЖКХ

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил правила общественного контроля за деятельностью предприятий в сфере ЖКХ. Об этом он сообщил на встрече с вице-премьерами, передает ИТАР-ТАСС.

«(Документ) утверждает правила общественного жилищного контроля. Цель - повысить прозрачность и эффективность работы госструктур, потому что жилищная сфера всех волнует, а нарушений и злоупотреблений там (в сфере ЖКХ) действительно хватает», - сказал премьер-министр.

В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Козак добавил, что этим постановлением, в частности, устанавливаются дополнительные гарантии допуска общественных организаций и граждан к общественному контролю вместе с жилищными инспекциями.

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