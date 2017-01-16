Разница в зарплатах руководителей и работников бюджетной сферы Псковской области будет сокращена

14:10, 16 января 2017, ПАИ

В 2017 году заработная плата руководителей учреждений бюджетной сферы Псковской области не должна превышать зарплату рядовых работников более чем в 4 раза, а с 2018 года — не более чем в 3 раза, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации. Соответствующее постановление приняли сегодня, 16 января, на заседании администрации региона под руководством губернатора Андрея Турчака.

Нововведение обусловлено вступлением в силу с 1 января 2017 года изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, которые обязывают субъекты устанавливать предельный уровень соотношения между зарплатами руководителей, заместителей и главных бухгалтеров государственных и муниципальных учреждений и зарплатами работников этих учреждений.

Кроме того, закон обязывает публиковать среднемесячную зарплату руководящих работников на сайте органа исполнительной власти, в чьем ведении находится учреждение, а также устанавливает ответственность руководителя за несоответствующее закону соотношение зарплат. Нарушение закона является основанием для прекращения с ним трудового договора.

Вышеуказанные нормы реализованы в проекте закона Псковской области «О внесении изменений в Закон Псковской области «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области». Законопроект направлен в Псковское областное Собрание депутатов и будет рассмотрен на ближайшей сессии.

В соответствии с поручением губернатора реализована также норма об уменьшении соотношения размеров должностных окладов заместителей руководителей и главных бухгалтеров государственных учреждений на 10%. Она вступит в силу с 1 апреля 2017 года.

В ходе рассмотрения вопроса Андрей Турчак поинтересовался мнением профсоюзной организации по принимаемому постановлению. «Мы стоим на стороне работников, бюджетников. Надеюсь, что вы с нами», — сказал Андрей Турчак. «Мы против», — ответила заместитель председателя Псковского областного совета профсоюзов Надежда Партхаль и выразила опасения профсоюзов, что изменение предельного и процентного соотношения зарплат повлечет снижение доходов руководителей.

В свою очередь глава региона подчеркнул, что изменения необходимы, поскольку в ряде учреждений бюджетной сферы в соотношении зарплат сотрудников и руководителей наблюдается «явный перекос». «Переход к новому предельному соотношению зарплат будет согласован дополнительно в рамках трехсторонней комиссии. А пока сохраняем коэффициент 4 на 2017 год, мониторим и будем контролировать, чтобы зарплата не уменьшилась», — заключил Андрей Турчак.