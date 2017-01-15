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В Великих Луках гость несколько раз ударил кулаком по лицу хозяйку дома

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в причинении телесных повреждений женщине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Ночью 15 января  наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из частных домов по улице Софьи Перовской.

Прибыв на место происшествия через четыре минуты, сотрудники Росгвардии задержали 33-летего мужчину, который в ходе конфликта ударил несколько раз кулаком по лицу хозяйку дома.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый доставлен в дежурную часть отдела полиции.

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