В Великих Луках гость несколько раз ударил кулаком по лицу хозяйку дома

14:16, 16 января 2017, ПАИ

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в причинении телесных повреждений женщине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Ночью 15 января наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из частных домов по улице Софьи Перовской.

Прибыв на место происшествия через четыре минуты, сотрудники Росгвардии задержали 33-летего мужчину, который в ходе конфликта ударил несколько раз кулаком по лицу хозяйку дома.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый доставлен в дежурную часть отдела полиции.