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Общество

В Псковской области проходит региональный этап конкурса «Юный правозащитник»

C 9 января по 7 марта в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области проводится региональный этап конкурса «Юный правозащитник». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, целью конкурса является содействие гражданскому и правовому воспитанию молодежи, профессиональная ориентация детей и подростков, подготовка к жизни в гражданском обществе путем повышения уровня правовой культуры и правосознания, формирования устойчивых представлений о правовом государстве, его институтах, гражданском обществе.

К участию в конкурсе «Юный правозащитник» приглашаются дети государственных служащих и работников Федеральной службы судебных приставов в возрасте от 11 до 18 лет.

Темы работ на Конкурс «Юный правозащитник» в 2017 году: I возрастная группа (11-13 лет) «Быть должником – стыдно!», «Готов к труду и обороне. Возрождение лучших традиций патриотического воспитания»; II возрастная группа (14-15 лет) – «Права детей - забота государства», «Участие представителей религиозных конфессий в формировании правосознания граждан»; III возрастная группа (16 - 18 лет) – «Роль СМИ в формировании объективного общественного мнения о Федеральной службе судебных приставов России», «Законодательство РФ, регламентирующее деятельность Федеральной службы судебных приставов России. Проблемы, перспективы, совершенствование».

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: наличие положительной гражданской нравственной позиции автора, полнота раскрытия темы, знание источников по исследуемой теме, самостоятельность выводов, оригинальность изложения материала, орфография, список используемых информационных источников.

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