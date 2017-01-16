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Общество

ФАС обнаружила завышение цен на препараты против ВИЧ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о завышении стоимости 95 препаратов для лечения ВИЧ, гепатита В и С, туберкулеза. Доклад размещен на сайте ведомства.

В отчете отмечается, что стоимость 58 препаратов в России оказалась самой низкой в мире. Цены на антивирусные препараты в целом на 29% ниже минимальных в изученных странах.

ФАС предлагает ограничивать уровень прибыли, который производитель получает при реализации противовирусных лекарств. Цены на препараты предлагается понижать в случае, если их средняя стоимость падает в референтных странах.

Ведомство проанализировала цены производителей лекарств, стоимость лекарств при закупках для государства и оптовые цены в 38 странах мира, в том числе в Англии, Корее, Турции и на Украине.

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