На перекрестке дорог Петербург – Невель и Опочка – Новоржев заработал светофор
Водители, проезжающие перекресток трассы Санкт-Петербург – Невель с дорогой Опочка – Новоржев, теперь должны руководствоваться сигналами светофора. Об этом пишет газета «Красный маяк».
При капитальном ремонте участка федеральной трассы на ее пересечении с улицами Романенко и Стученко в Опочке были установлены светофоры. В настоящее время они подключены к регулированию дорожного движения в этом опасном месте, пишет издание.