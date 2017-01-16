0
17:12
Скидки свыше 40% на услуги предлагают в сервисном центре «Псков-Лада»
17:02
Владимир Путин установил День войск национальной гвардии
15:00
Максим Жаворонков о реформе медийного блока администрации Псковской области: Это упростит работу и сделает органы власти более открытыми
14:10
Разница в зарплатах руководителей и работников бюджетной сферы Псковской области будет сокращена
13:34
Телеканал «Россия-1» переходит в формат вещания 16:9
12:27
Павел Тельнов возглавил Управление по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области
12:14
Компания «Псков-Лада» предлагает автомобили по ценам 2016 года
Еще новости
Общество

На перекрестке дорог Петербург – Невель и Опочка – Новоржев заработал светофор

Водители, проезжающие перекресток трассы Санкт-Петербург – Невель с дорогой Опочка – Новоржев, теперь должны руководствоваться сигналами светофора. Об этом пишет газета «Красный маяк».

При капитальном ремонте участка федеральной трассы на ее пересечении с улицами Романенко и Стученко в Опочке были установлены светофоры. В настоящее время они подключены к регулированию дорожного движения в этом опасном месте, пишет издание.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Скидки свыше 40% на услуги предлагают в сервисном центре «Псков-Лада»
16 января 2017
Скидки свыше 40% на услуги предлагают в сервисном центре «Псков-Лада»
Владимир Путин установил День войск национальной гвардии
16 января 2017
Владимир Путин установил День войск национальной гвардии
Максим Жаворонков о реформе медийного блока администрации Псковской области: Это упростит работу и сделает органы власти более открытыми
16 января 2017
Максим Жаворонков о реформе медийного блока администрации Псковской области: Это упростит работу и сделает органы власти более открытыми 9
Разница в зарплатах руководителей и работников бюджетной сферы Псковской области будет сокращена
16 января 2017
Разница в зарплатах руководителей и работников бюджетной сферы Псковской области будет сокращена 1
Телеканал «Россия-1» переходит в формат вещания 16:9
16 января 2017
Телеканал «Россия-1» переходит в формат вещания 16:9
Павел Тельнов возглавил Управление по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области
16 января 2017
Павел Тельнов возглавил Управление по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области 4
Компания «Псков-Лада» предлагает автомобили по ценам 2016 года
16 января 2017
Компания «Псков-Лада» предлагает автомобили по ценам 2016 года
Псковичей собирают в первый в этом году «Тур по новостройкам»
16 января 2017
Псковичей собирают в первый в этом году «Тур по новостройкам»

Идет загрузка...