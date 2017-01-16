До -12 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью

18:21, 16 января 2017, ПАИ

17 января в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть южный ветер со скоростью 1-6 метров в секунде. Температура воздуха по области ночью составит от -7 до -12 градусов, днем - от -4 до -9.

Атмосферное давление будет выше нормы.