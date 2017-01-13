Псковские специалисты не пропустили через границу 10 тонн мяса кролика из Венгрии

16:52, 16 января 2017, ПАИ

В Псковской области запретили транзит партии мяса кролика весом 10 тонн, которую перемещали в Москву из Венгрии через МАПП Убылинка (Пыталовский район). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Запрет обусловлен несоответствием ветеринарного сертификата на экспортируемые мясо, мясное сырье и субпродукты, полученные при убое и переработке кроликов, образцу. Управление приняло решение о возврате товара, оформлена декларация о возврате груза.

Кроме того, 16 января в результате проведения фитосанитарного контроля в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района не пропустили из Белоруссии партию белокочанной капусты весом 1,5 тонны. Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата. Партию подкарантинной продукции вернули в Белоруссию.