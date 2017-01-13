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Маркет

С чего начинается грамотное продвижение сайта в Интернете

А вы знаете, что в идеале продвижение сайта должно начинаться на этапе его разработки? Не в тот момент, когда он уже готов. И не спустя 6 месяцев, когда обнаружилось, что покупателей почему-то нет. Хотя обычно все так и делают. К сожалению. А если начать продвижение на этапе разработки, то за это время можно достичь отличных результатов. Ведь раскрутка — это не только реклама, но ещё и оптимизация сайта. И это очень важно.

Этапы продвижения сайта

Процесс продвижения включает в себя следующие этапы:

1 Анализ конкурентов. Именно с этого всегда нужно начинать. Заходите в Google/»Яндекс» и изучаете веб-ресурсы по вашей тематике. На что смотреть? На всё: дизайн, структуру, о чём пишут, какие преимущества предлагают. Анализируете собранные данные, выбираете то, что понравилось, и делаете ваш сайт лучше по всем параметрам. Ведь вы же хотите обогнать конкурентов?

2 Составление семантического ядра. Далее выбираются ключевые слова, по которым будет продвигаться сайт. Для этого анализируется частота запросов (сколько раз ищут в месяц) в Google и/или в «Яндексе». На основе семантического ядра также составляется структура сайта.

3 Прогноз количества лидов. Зная частоту запросов ключевых слов, можно провести предварительные расчёты и спрогнозировать, сколько будет звонков, заявок и других целевых действий с сайта. По сути, это ваша главная цель, к которой нужно стремиться.

4 План публикаций. Тоже составляется на основе семантического ядра. В идеальности это должен быть не просто список заголовков, а полный контентный портфель: перечень материалов для публикации с указанием всех необходимых для оптимизации данных (title, description, alt картинок и т. п.).

Естественно, всё это потребует времени, но зато позволит сэкономить его и, главное, денежные средства в дальнейшем.

Как продвигается готовый сайт

Описанный выше план подходит только для сайтов, находящихся в разработке. А как обстоит дело с теми, которые уже созданы?

В первую очередь выполняется аудит сайта. То есть проверяется его техническая составляющая, навигация, юзабилити (удобство пользования) и т. д. В случае обнаружения ошибок и недоработок всё это исправляется.

Также проверяется семантическое ядро сайта, его структура, контент и, конечно же, оптимизация. В зависимости от ситуации может выполняться как доработка, так и полная переработка. Именно поэтому так важно начинать продвижение на этапе разработки. В противном случае придётся всё делать дважды, а это потеря времени, сил и денег.

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