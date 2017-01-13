Как заставить свои деньги работать? Популярные виды инвестиций

15:15, 16 января 2017, ПАИ

При наличии свободной суммы денег вы можете преумножить свои сбережения, если займетесь личными инвестициями. Куда вложить деньги? Отвечая на этот вопрос, необходимо решить, насколько вы готовы к риску, и какой доход хотите получать?

Не хотите рисковать? Тогда откройте банковский депозит

Самый востребованный вид личных инвестиций – это депозит в банке. Если у человека есть сбережения, обычно он идет в один из крупных известных банков и открывает счет. Преимущества депозита:

- широкий выбор предложений (разные сроки, под разные проценты);

- минимальный порог вхождения (некоторые депозиты открываются с 1000 рублей);

- надежность (практически полное отсутствие рисков потери своих сбережений).

Привлекательность депозитного вклада объясняется его доступностью – не нужно вникать в сложные схемы, уточняете размер процентной ставки и вносите средства на счет. Чтобы открыть вклад, нужно предоставить паспорт. В какой валюте открыть депозит, решает сам вкладчик.

Недостаток депозитного вклада – это невысокая доходность, часто процентная ставка даже не покрывает инфляцию. Чтобы повысить доходность, выбирайте депозиты с максимальными ограничениями по снятию денег и на большие сроки, в таком случае можно рассчитывать на более высокие ставки.

Депозит – это идеальный вариант для тех инвесторов, которые не хотят рисковать. Чтобы не переживать за вероятный отзыв лицензии у банка (особенно учитывая последние новости, когда подобное случается достаточно часто), открывайте вклады в надежных крупных кредитно-финансовых организациях.

Делите деньги на несколько частей, чтобы сумма на депозите не превышала страховой максимум – 1,4 млн. рублей (в этом случае государство возвращает средства вкладчикам, если банк закрывается).

Не разбираетесь в инвестициях? Почему бы не вступить в ПИФ?

Не каждый человек ориентируется в такой сфере, как инвестиции. Куда вложить деньги, какие акции купить, вырастет ли золото в цене? Ответы на эти вопросы может дать профессиональный аналитик, поэтому если вы не хотите рисковать деньгами, можно доверить сбережения ПИФу.

Так сокращенно называют паевые инвестиционные фонды, в которых вы приобретаете определенный пай (в зависимости от вложенной суммы). Из денег вкладчиков профессиональные инвесторы, входящие в состав ПИФа, образуют фонд и вкладывают средства в те или иные инвестиционные инструменты.

Цель ПИФа заключается в том, чтобы заработать деньги для своих вкладчиков. Прибыль распределяется между участниками по итогам того или иного отрезка времени. Плюсы ПИФов:

- деньгами управляют профессиональные аналитики;

- возможность выбирать программы с разным уровнем риска;

- высокая вероятность получения хорошего дохода и др.

На рынке работает множество паевых фондов, при выборе оценивайте их надежность (почитайте отзывы, ознакомьтесь с официальной статистикой доходности и т.д.). Определитесь с тем, какой уровень риска вас устроит (чем он выше, тем больше будет вероятный доход).

Самостоятельный трейдинг на рынке и бинарные опционы

Все больше людей интересуются финансовым трейдингом. Основное преимущество данного способа инвестирования – это возможность получения высоких доходов. Вы можете заниматься трейдингом самостоятельно, либо доверить свои деньги специалистам, которые будут торговать за вас.

На финансовых рынках ведется торговля валютой и ценными бумагами, оба варианта можно назвать высокодоходными. Доступ к рынку предоставляет брокер – вы просто регистрируетесь на его сайте и скачиваете торговый терминал, после чего можете осуществлять торги в онлайн режиме.

В этом заключается еще одно преимущество трейдинга – доступность и возможность работать в любом месте, используя устройство с доступом к интернету (планшет, ноутбук).

Один из самых доходных и простых видов трейдинга – это торговля бинарными опционами, когда вам нужно угадать поведение цены на тот или иной актив. Если выбор окажется верным, вы получите хорошую прибыль. Торговать можно на разных активах: от золота, до акций, валюты и фондовых индексов.

По материалам Options.TraderSapiens.ru