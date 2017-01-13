Как заставить свои деньги работать? Популярные виды инвестиций
При наличии свободной суммы денег вы можете преумножить свои сбережения, если займетесь личными инвестициями. Куда вложить деньги? Отвечая на этот вопрос, необходимо решить, насколько вы готовы к риску, и какой доход хотите получать?
Не хотите рисковать? Тогда откройте банковский депозит
Самый востребованный вид личных инвестиций – это депозит в банке. Если у человека есть сбережения, обычно он идет в один из крупных известных банков и открывает счет. Преимущества депозита:
- широкий выбор предложений (разные сроки, под разные проценты);
- минимальный порог вхождения (некоторые депозиты открываются с 1000 рублей);
- надежность (практически полное отсутствие рисков потери своих сбережений).
Привлекательность депозитного вклада объясняется его доступностью – не нужно вникать в сложные схемы, уточняете размер процентной ставки и вносите средства на счет. Чтобы открыть вклад, нужно предоставить паспорт. В какой валюте открыть депозит, решает сам вкладчик.
Недостаток депозитного вклада – это невысокая доходность, часто процентная ставка даже не покрывает инфляцию. Чтобы повысить доходность, выбирайте депозиты с максимальными ограничениями по снятию денег и на большие сроки, в таком случае можно рассчитывать на более высокие ставки.
Депозит – это идеальный вариант для тех инвесторов, которые не хотят рисковать. Чтобы не переживать за вероятный отзыв лицензии у банка (особенно учитывая последние новости, когда подобное случается достаточно часто), открывайте вклады в надежных крупных кредитно-финансовых организациях.
Делите деньги на несколько частей, чтобы сумма на депозите не превышала страховой максимум – 1,4 млн. рублей (в этом случае государство возвращает средства вкладчикам, если банк закрывается).
Не разбираетесь в инвестициях? Почему бы не вступить в ПИФ?
Не каждый человек ориентируется в такой сфере, как инвестиции. Куда вложить деньги, какие акции купить, вырастет ли золото в цене? Ответы на эти вопросы может дать профессиональный аналитик, поэтому если вы не хотите рисковать деньгами, можно доверить сбережения ПИФу.
Так сокращенно называют паевые инвестиционные фонды, в которых вы приобретаете определенный пай (в зависимости от вложенной суммы). Из денег вкладчиков профессиональные инвесторы, входящие в состав ПИФа, образуют фонд и вкладывают средства в те или иные инвестиционные инструменты.
Цель ПИФа заключается в том, чтобы заработать деньги для своих вкладчиков. Прибыль распределяется между участниками по итогам того или иного отрезка времени. Плюсы ПИФов:
- деньгами управляют профессиональные аналитики;
- возможность выбирать программы с разным уровнем риска;
- высокая вероятность получения хорошего дохода и др.
На рынке работает множество паевых фондов, при выборе оценивайте их надежность (почитайте отзывы, ознакомьтесь с официальной статистикой доходности и т.д.). Определитесь с тем, какой уровень риска вас устроит (чем он выше, тем больше будет вероятный доход).
Самостоятельный трейдинг на рынке и бинарные опционы
Все больше людей интересуются финансовым трейдингом. Основное преимущество данного способа инвестирования – это возможность получения высоких доходов. Вы можете заниматься трейдингом самостоятельно, либо доверить свои деньги специалистам, которые будут торговать за вас.
На финансовых рынках ведется торговля валютой и ценными бумагами, оба варианта можно назвать высокодоходными. Доступ к рынку предоставляет брокер – вы просто регистрируетесь на его сайте и скачиваете торговый терминал, после чего можете осуществлять торги в онлайн режиме.
В этом заключается еще одно преимущество трейдинга – доступность и возможность работать в любом месте, используя устройство с доступом к интернету (планшет, ноутбук).
Один из самых доходных и простых видов трейдинга – это торговля бинарными опционами, когда вам нужно угадать поведение цены на тот или иной актив. Если выбор окажется верным, вы получите хорошую прибыль. Торговать можно на разных активах: от золота, до акций, валюты и фондовых индексов.
По материалам Options.TraderSapiens.ru