Владимир Путин установил День войск национальной гвардии
Президент России Владимир Путин подписал указ «Об установлении Дня войск национальной гвардии Российской Федерации». Он будет отмечаться 27 марта. Данный документ опубликован на официальном сайте президента России.
Этот день вводится «в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы» в Росгвардии. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Напомним, что с 1996 года по 2016 год 27 марта был днем внутренних войск МВД России. Его установил бывший президент страны Борис Ельцин.
Владимир Путин подписал указ о создании Нацгвардии в России в июле 2016 года. По этому документу, предназначение войск национальной гвардии состоит в обеспечении государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод. Росгвардия создана на базе Внутренних войск МВД. Она напрямую подчиняется президенту. Войска принимают участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом и обеспечивают режимы чрезвычайного или военного положения.