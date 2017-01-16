Владимир Путин установил День войск национальной гвардии

17:02, 16 января 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об установлении Дня войск национальной гвардии Российской Федерации». Он будет отмечаться 27 марта. Данный документ опубликован на официальном сайте президента России.

​Этот день вводится «в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы» в Росгвардии. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, что с 1996 года по 2016 год 27 марта был днем внутренних войск МВД России. Его установил бывший президент страны Борис Ельцин.

Владимир Путин подписал указ о создании Нацгвардии в России в июле 2016 года. По этому документу, предназначение войск национальной гвардии состоит в обеспечении государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод. Росгвардия создана на базе Внутренних войск МВД. Она напрямую подчиняется президенту. Войска принимают участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом и обеспечивают режимы чрезвычайного или военного положения.