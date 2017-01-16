В Западном военном округе курсанты осеннего призыва приступили к общевойсковой подготовке

15:48, 16 января 2017, ПАИ

В учебных центрах Западного военного округа (ЗВО) с курсантами осеннего призыва начались занятия по общевойсковой подготовке. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, военнослужащие отрабатывают навыки в строевой и физической подготовке, вождении боевых машин, выполняют учебные и контрольные стрельбы из вооружения танков, БМП и БМД, стрелкового оружия, а также метание боевых гранат.

Более 5 тысяч военнослужащих по призыву проходят обучение по новой усовершенствованной программе, предусматривающей значительное увеличение учебного времени на практические занятия по специальности. По сравнению с прежней программой оно увеличено почти в два раза.

Большую часть учебы занимают практические занятия по боевому применению вооружения и военной техники на полигонах.

Кроме того, окружной учебный центр ЗВО — единственный в Вооруженных силах Российской Федерации осуществляет подготовку военнослужащих по одной из самых редких на сегодняшний день воинских специальностей — вожатый караульной и минно-розыскной собаки.

Особенность подготовки военных кинологов заключается в том, что курсант может прийти на службу со своей собакой служебной породы и пройти с ней полный курс подготовки. Ежегодно в воинские части по всей России направляются около 400 подготовленных военных кинологов. А в целом, через четыре месяца войска ЗВО пополнят военнослужащие по призыву, подготовленные по более чем 40 воинским специальностям.