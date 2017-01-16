В псковском Управлении по вопросам миграции изменились телефонные номера
В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области (Псков, улица Петровская, дом 51) изменились телефонные номера с 698 400 - 698 599 на 596 400 - 596 599. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УМВД России по Псковской области.
Телефон приёмной Управления – 596-444, факс – 596 - 596.
Телефоны для справок
по вопросам получения паспорта гражданина Российской Федерации
+7 (8112) 59-64-11
по вопросам оформления заграничных паспортов
+7 (8112) 59-64-05
+7 (8112) 59-65-06
+7 (8112) 59-64-09
по вопросам гражданства
+7 (8112) 59-64-57
+7 (8112) 59-64-21
по вопросам оформления видов на жительство и разрешений на временное проживание
+7 (8112) 59-64-17
+7 (8112) 59-64-24
+7 (8112) 59-64-23
+7 (8112) 59-64-67
по вопросам оформления приглашений, виз и регистрации иностранных граждан
+7 (8112) 59-64-16
+7 (8112) 59-64-34
по вопросам получения разрешения на работу иностранным гражданам
+7 (8112) 59-64-56
по вопросам организации работы с вынужденными переселенцами
+7 (8112) 59-64-18
+7 (8112) 59-64-49
по вопросам организации работы с беженцами
+7 (8112) 59-64-18
по вопросам организации работы с соотечественниками
+7 (8112) 59-64-35
+7 (8112) 59-64-48
+7 (8112) 59-64-50
по вопросам получения дубликата миграционной карты
+7 (8112) 59-64-38
по вопросам адресно-справочной работы
+7 (8112) 59-64-96
+7 (8112) 59-64-20.