В Псковскую область запретили ввозить из Белоруссии сушеные листья смородины
В результате проведения фитосанитарного контроля в контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района запретили ввоз из Белоруссии партии сушеных листьев смородины весом более 1 тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Причиной запрета стало предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. Партию подкарантинной продукции вернули в Белоруссию.