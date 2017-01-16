В дни Рождественских святок дети-сироты получили подарки от прихожан великолукских храмов

16:04, 16 января 2017, ПАИ

В дни Рождественских святок руководитель миссионерского отдела Великолукской епархии иерей Димитрий Ласкин, руководитель Молодёжного отдела епархии Наталья Ласкина и волонтёры епархиального молодежного актива посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Ребята получили многочисленные подарки, собранные прихожанами великолукских храмов, неравнодушными людьми, а также участниками епархиального молодёжного актива, которые сами их и доставили.

После вручения подарков дети провели для гостей небольшую экскурсию по корпусу и показали свои комнаты. Затем вместе с волонтёрами они собрались в зале, где посмотрели мультфильм о Рождестве Христовом и задали священнослужителю свои вопросы.

Иерей Димитрий рассказал о духовной стороне Рождества и ответил на детские вопросы.