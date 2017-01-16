Рождественский турнир по хоккею устроили в колонии сотрудники псковского УФСИН

16:37, 16 января 2017, ПАИ

На ледовой площадке ИК-3 среди подразделений, подведомственных УФСИН России по Псковской области, прошел Рождественский турнир по хоккею с шайбой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В соревнованиях приняли участие четыре команды, состоящие из представителей семи учреждений. Открыл турнир заместитель начальника УФСИН по региону Виктор Леонов. Он поприветствовал спортсменов и пожелал им успехов, а затем провел инструктаж и озвучил результаты проведенной ранее жеребьевки. «Стоит отметить, что Виктор Владимирович является не только главным инициатором спортивного мероприятия, игроком турнира, но и основоположником создания на территории ИК-3 ледового катка, пользующегося популярностью у всех жителей поселка», - отметили в пресс-службе ведомства.

По итогам выступлений победу в турнире одержала команда УФСИН и СИЗО-1, второе место заняли команды ИК-3 и ИК-6, третье – команды ИК-2 и ИК-4.

Завершилось мероприятие церемонией награждения. Команда-победитель получила кубок, призеры турнира – дипломы и памятные подарки.

Лучшим игроком Рождественского турнира по хоккею с шайбой стал Роман Жук (ветеран ИК-3), титул самого молодого и перспективного игрока завоевал Влад Леонов, выступающий за команду УФСИН и СИЗО-1. Сотрудник ИК-4 Даниил Бузорин (команды ИК-2 и ИК-4) был награжден памятным призом « За волю к победе». Дипломом за организацию турнира отмечен коллектив ИК-3, второй год подряд принимающий на своей территории хоккейные соревнования.