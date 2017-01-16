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Спорт

Псковский курсант одержал победу на Всероссийском турнире по самбо

В городе Великие Луки завершился Всероссийский мастерский турнир по борьбе самбо, посвященный подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, в соревнованиях приняли участие спортсмены из десяти субъектов Российской Федерации: Москвы, Калининграда, Смоленска, Пскова и других городов.

Фото пресс-службы вуза

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Шамиль Шахбанов не проиграл ни одной схватки и по итогам состязаний взял «золото» в весовой категории до 62 килограммов, выполнив таким образом норматив мастера спорта России по самбо.

Отметим, что тренирует спортсмена преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала академии Антон Эрастов.

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