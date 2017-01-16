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Общество

Коллекции и документы из фондов Президентской библиотеки презентуют в Пскове 18 января

18 января в 14:00 в конференц-зале Псковской областной научной библиотеки состоится презентация уникальных коллекций и документов из фондов Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, приуроченная к празднованию Дня российского студенчества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В презентации представят жизнеописание российской императрицы Елизаветы Петровны, а также уникальные документы, посвящённые Ивану Ивановичу Шувалову и Михаилу Васильевичу Ломоносову, как основателям Московского государственного университета. Организаторы расскажут об истории возникновения «Дня российского студенчества» и о традициях, связанных с этим праздником.

Напомним, что Татьянин день (25 января) праздновали сначала, как день рождения Московского университета, а позднее и как праздник российского студенчества. Праздник отмечается в России ежегодно в соответствии с указом президента Российской Федерации от 25 января 2005 года.

Вход на мероприятие свободный. Телефон для справок: 72-83-98.

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