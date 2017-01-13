Во время рейда на рынке в Пскове нашли испанскую хурму

16:12, 16 января 2017, ПАИ

Сегодня, 16 января, должностные лица Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям совместно с сотрудниками Псковской таможни провели рейдовое мероприятие на рынке в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления, специалисты выявили факт реализации на рынке испанской хурмы, которая, согласно Указу президента, запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации.

В отношении продукции, общий вес которой составил 14 кг, приняли меры в соответствии с законодательством РФ.

Также были обнаружены 2 нарушения законодательства в области карантина растений в части не извещения должностных лиц управления о поступлении подкарантинной продукции на территорию Псковской области. Виновных привлекли к административной ответственности.