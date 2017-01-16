В Пскове полиция провела для школьников акцию «Я хочу быть здоровым»

17:37, 16 января 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области организовали для учащихся общеобразовательной школы-интерната акцию «Я хочу быть здоровым». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На открытии мероприятия к школьникам и педагогам обратилась заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков подполковник полиции Ольга Мирвалиева.

Собравшиеся обсудили проблемы распространения в молодежной среде наркотических средств и психотропных веществ, поговорили об их пагубном влиянии на организм человека. Затрагивались вопросы медицинского, правового и социального характера.

Ребятам продемонстрировали методический фильм «Трезвая Россия». Наиболее важные его эпизоды гости комментировали вместе с подростками.

Кроме того, состоялись показательные выступления кинологов с собаками. Юные псковичи принимали участие в сценках с животными, танцевали, играли, отгадывали загадки. После этого прошла викторина со сладкими призами.

Между МБОУ «Псковская общеобразовательная школа-интернат» и полицейскими достигнута договоренность о проведении в дальнейшем цикла подобных встреч.