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Общество

В Пскове полиция провела для школьников акцию «Я хочу быть здоровым»

В Пскове сотрудники Управления  по контролю за оборотом  наркотиков УМВД России по Псковской области организовали для учащихся  общеобразовательной  школы-интерната акцию «Я хочу быть здоровым». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы ведомства

На открытии мероприятия к школьникам и педагогам обратилась заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков подполковник полиции Ольга Мирвалиева.

Собравшиеся обсудили проблемы распространения в молодежной среде наркотических средств и психотропных веществ, поговорили об их пагубном влиянии на организм человека. Затрагивались вопросы медицинского, правового и социального характера.

Ребятам продемонстрировали методический фильм «Трезвая Россия». Наиболее важные его эпизоды гости комментировали вместе с подростками.

Фото пресс-службы ведомства

Кроме того, состоялись показательные выступления кинологов с собаками. Юные псковичи принимали участие в сценках с животными, танцевали, играли, отгадывали загадки. После этого прошла викторина  со сладкими призами.

Между МБОУ «Псковская общеобразовательная школа-интернат» и полицейскими достигнута договоренность о проведении в дальнейшем цикла подобных встреч.

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