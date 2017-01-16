РЖД потратит почти миллиард рублей на создание позитивного имиджа

16:31, 16 января 2017, ПАИ

ОАО «Российские железные дороги» в конце 2016 года объявило тендер по организации и проведению информационно-разъяснительных кампаний, сообщается на сайте РЖД.

Контракт на предоставление услуг рассчитан до конца 2019 года, его максимальная стоимость составляет 932,58 млн рублей с НДС, или не более 310 млн рублей в год. Подрядчик, которого компания намерена выбрать в начале февраля, будет отвечать за международное PR-сопровождение РЖД.

В обязанности победителя войдет организация пресс-туров для журналистов по России (в частности, по Транссибирской магистрали), размещение рекламы в зарубежных СМИ и обеспечение участия компании в семинарах, конгрессах и конференциях за границей. Кроме того, подрядчик будет рассылать пресс-релизы, размещать рекламно-информационные материалы в печатных СМИ, на телеканалах, радио и в интернете, вести группы РЖД в соцсетях.