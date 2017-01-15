Транспортные полицейские организовали проверку по факту смерти человека на перегоне Великие Луки - Воробецкая

16:24, 16 января 2017, ПАИ

Линейный отдел МВД на станции Великие Луки организовал проверку по факту смерти человека 6 января в 1:20. Он находился в непредназначенном для перехода месте на 482-м километре перегона Великие Луки - Воробецкая и в результате наезда поезда получил смертельные травмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий в порядке статьи 144 УПК РФ устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Результаты доследственной проверки взяла на контроль Великолукская транспортная прокуратура.