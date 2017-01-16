В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов обсудили вопросы задолженностей граждан

17:52, 16 января 2017, ПАИ

16 января в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области состоялось межведомственное совещание с участием регионального Управления Федерального Казначейства, Управления Федеральной налоговой службы по области, отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по региону, Псковского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, МИФНС России № 1 по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, совещание вела исполняющая обязанности главного судебного пристава Псковской области Оксана Микитяк. На мероприятии обсудили вопрос организации работы по замене стороны в рамках дел, которые возбудили на основании постановлений и судебных актов о взыскании страховых взносов в пользу ПФР и ФСС (Фонд социального страхования).

В соответствии с изменениями, которые произошли в Федеральном законодательстве, с 1 января 2017 года полномочия по администрированию страховых взносов (обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование) возлагаются на налоговые органы.

Таким образом, для избежания разногласий, необходимо провести работу по замене стороны исполнительного производства по постановлениям о взыскании задолженностей по страховым взносам, которые в настоящее время находятся на исполнении в УФССП России по Псковской области. Данная работа будет проводиться судебными приставами-исполнителями. Соответственно взыскателю (УФНС России по Псковской области) необходимо обратиться в суд с заявлениями о замене стороны.

С 1 января 2017 года по первому виду социального страхования функции администрирования возложили на налоговые органы, по второму — остаются в ФСС. В связи с этим, предложено произвести замену стороны по данному принципу. Если в постановлении указаны два вида социального страхования, которые относятся как к ФНС, так и к ФСС, данный вопрос будет решаться и с технической, и с правовой точки зрения.

Кроме того, участники совещания обсудили вопрос перечисления денежных средств, находящихся на депозитных счетах структурных подразделений Управления ФССП России по Псковской области, которые взыскали в пользу пенсионного фонда и ФСС по постановлениям и судебным актам. В настоящее время на исполнении в структурных подразделениях Управления ФССП России по Псковской области находится около 18 тысяч дел о взыскании страховых взносов в пользу Пенсионного фонда Российской Федерации и около 2 тысяч исполнительных производств в пользу Фонда социального страхования Российской Федерации.