К псковским детям придёт норвежский Санта Клаус

16:55, 16 января 2017, ПАИ

17 января в Москвинской школе Псковского района состоится встреча детей-подопечных Красного Креста с норвежским Санта Клаусом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Красного Креста.

«Благодаря норвежским друзьям и псковским партнерам Санта Клаус и его помощник Эльфик приедут к детям, чтобы порадовать их конкурсами, играми, танцами, подарить детям подарки», - отметили в благотворительной организации.

«Одни хотят подольше оставаться детьми и этим приносить в дом радость и потому просили у Санты не планшеты или компьютеры, а детские игрушки: кукол, конструкторы, радиоуправляемые машинки и вертолеты. Другие же дети, дабы родители были спокойны за их здоровье, попросили у Санты теплую зимнюю обувь и одежду. Были и те, которые позаботились о своих, детских, уличных развлечениях, – им Санта подарит санки», - рассказали в Красном Кресте.

Мероприятие состоится по инициативе волонтеров и сотрудников отделения норвежского Красного Креста города Осло и псковского Красного Креста, сотрудничающих не первый год. Акция «Рождественский подарок от норвежских друзей» в этом году дарит праздник 30 детям-учащимся Москвинской школы. Все дети-участники акции проживают в семьях с тяжелым материальным положением и на протяжении учебного года получают дополнительную помощь от Красного Креста в виде бесплатного горячего питания, осуществляемого при финансовой поддержке норвежского Красного Креста и псковских жертвователей.