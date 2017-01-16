0
17:12
Скидки свыше 40% на услуги предлагают в сервисном центре «Псков-Лада»
17:02
Владимир Путин установил День войск национальной гвардии
15:00
Максим Жаворонков о реформе медийного блока администрации Псковской области: Это упростит работу и сделает органы власти более открытыми
14:10
Разница в зарплатах руководителей и работников бюджетной сферы Псковской области будет сокращена
13:34
Телеканал «Россия-1» переходит в формат вещания 16:9
12:27
Павел Тельнов возглавил Управление по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области
12:14
Компания «Псков-Лада» предлагает автомобили по ценам 2016 года
Еще новости
Общество

К псковским детям придёт норвежский Санта Клаус

17 января в Москвинской школе Псковского района состоится встреча детей-подопечных Красного Креста с норвежским Санта Клаусом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Красного Креста.

«Благодаря норвежским друзьям и псковским партнерам Санта Клаус и его помощник Эльфик приедут к детям, чтобы порадовать их конкурсами, играми, танцами, подарить детям подарки», - отметили в благотворительной организации.

«Одни хотят подольше оставаться детьми и этим приносить в дом радость и потому просили у Санты не планшеты или компьютеры, а детские игрушки: кукол, конструкторы, радиоуправляемые машинки и вертолеты. Другие же дети, дабы родители были спокойны за их здоровье, попросили у Санты теплую зимнюю обувь и одежду. Были и те, которые позаботились о своих, детских, уличных развлечениях, – им Санта подарит санки», - рассказали в Красном Кресте.

Мероприятие состоится по инициативе волонтеров и сотрудников отделения норвежского Красного Креста города Осло и псковского Красного Креста, сотрудничающих не первый год. Акция «Рождественский подарок от норвежских друзей» в этом году дарит праздник 30 детям-учащимся Москвинской школы. Все дети-участники акции проживают в семьях с тяжелым материальным положением и на протяжении учебного года получают дополнительную помощь от Красного Креста в виде бесплатного горячего питания, осуществляемого при финансовой поддержке норвежского Красного Креста и псковских жертвователей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Скидки свыше 40% на услуги предлагают в сервисном центре «Псков-Лада»
16 января 2017
Скидки свыше 40% на услуги предлагают в сервисном центре «Псков-Лада»
Владимир Путин установил День войск национальной гвардии
16 января 2017
Владимир Путин установил День войск национальной гвардии
Максим Жаворонков о реформе медийного блока администрации Псковской области: Это упростит работу и сделает органы власти более открытыми
16 января 2017
Максим Жаворонков о реформе медийного блока администрации Псковской области: Это упростит работу и сделает органы власти более открытыми 9
Разница в зарплатах руководителей и работников бюджетной сферы Псковской области будет сокращена
16 января 2017
Разница в зарплатах руководителей и работников бюджетной сферы Псковской области будет сокращена 1
Телеканал «Россия-1» переходит в формат вещания 16:9
16 января 2017
Телеканал «Россия-1» переходит в формат вещания 16:9
Павел Тельнов возглавил Управление по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области
16 января 2017
Павел Тельнов возглавил Управление по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области 4
Компания «Псков-Лада» предлагает автомобили по ценам 2016 года
16 января 2017
Компания «Псков-Лада» предлагает автомобили по ценам 2016 года
Псковичей собирают в первый в этом году «Тур по новостройкам»
16 января 2017
Псковичей собирают в первый в этом году «Тур по новостройкам»

Идет загрузка...