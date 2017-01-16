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Общество

Аркадий Галковский о «Джазе в Рождество»: Полный зрительный зал – знак доверия псковичей к нашему коллективу

15 января в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялся концерт «Джаз в Рождество» известного псковского коллектива под руководством музыканта, преподавателя колледжа искусств Аркадия Галковского. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы концерта, в зале практически не было свободных мест.

«Полный зрительный зал – знак доверия псковичей к нашему музыкальному коллективу.  Я не верю, что все 800 человек – это суперпрофессионалы джазового искусства. Безусловно, есть знатоки джаза, мы их знаем, они видны даже со сцены. Но многие приходят на концерт окунуться в джазовую атмосферу, отдохнуть от суеты, послушать приятную музыку, «порелаксировать», - отметил Аркадий Галковский.

По его словам, многообразные музыкальные впечатления развивают и образовывают, прежде всего, молодёжь. «На сложном джазовом концерте, где большая часть композиций звучит на английском языке, где импровизации исполнителей по своим масштабам значительно превышают сами темы, где практически нет внешних эффектов, практически не было свободных мест», - подчеркнул музыкант.

«Мы, очень любим нашу публику и, без лишнего пафоса, гордимся ею, - сказал Аркадий Галковский, - Видя лица наших зрителей со сцены БКЗ – одной из самых больших и самых сложных для исполнителя сцен города, убеждаешься в том, что Псков – часть единого культурного пространства».

«Джаз в Рождество» - традиционный ежегодный филармонический концерт, который более 20 лет является своеобразной «визитной карточкой» новогодней музыкальной афиши Пскова», - подчеркнул Аркадий Галковский.

В джазовом концерте зрители услышали обновлённый состав ансамбля: Сергей Поторочин (бас), Аркадий Галковский (саксофон), Виталий Цёмка (клавишные), Екатерина Андреева (вокал), Григорий Галковский (ударные) исполнили авторские аранжировки джазовых стандартов Диззи Гиллеспи («Ночь в Тунисе»), Чарли Паркера («Now's the Time»), Джошуа Рэдмана («Faith»), Мишеля Петручиани («Lookingup»), Телониуса Монка («I Mean You»), Антонио Карлоса Жобима («No more Blues»), Сонни Роллинcа и др. Сюрпризом для публики стало исполнение хита середины 70-х годов - песни «Sunny» из репертуара группы «Bonny M» в джазовой обработке, а также песня Александра Розенбаума «Вальс-бостон».

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