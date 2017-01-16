Около 4,5 тысяч обращений поступили в прошлом году в адрес главы Пскова

16:58, 16 января 2017, ПАИ

За 2016 год в отдел делопроизводства, кадров и работы с обращениями граждан и организаций Псковской городской Думы, а также на сайт муниципального образования в адрес главы города поступили около 4,5 тысяч обращений, из них больше половины касались сферы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Ни одно обращение, заявление, письмо не осталось без внимания: глава Пскова Иван Цецерский встречался с псковичами на приемах, выезжал на место для контроля, реагировал на обсуждения городских вопросов в социальных сетях», - подчеркнули в пресс-службе.

Так, во время рабочего выезда на округ №5 весной 2016 года псковичи обратились к главе города с просьбой обустройства тротуара на улице Войсковой. К сентябрю работы были выполнены. В июле жители одного из домов в районе Любятово обратились в адрес Ивана Цецерского и депутата Владимира Коваленко с пожеланием организовать на заросшем пустыре возле их дома спортивную площадку. В рамках своих полномочий руководитель муниципалитета помог подключить к решению вопроса Управление городского хозяйства и благотворителей. Совместными усилиями заросшее поле было превращено в спортплощадку.

В середине декабря прошлого года в микрорайоне «Псковкирпич» в жилые дома была подана вода из новых очистных сооружений. Обращения от граждан по улучшению качества питьевой воды на этой территории в течение последних лет поступали в адрес депутата по округу №4 Сергея Гаврилова и Ивана Цецерского.

Глава города также помогал псковичам решить вопросы в сфере образования и социальной защиты, оплаты труда и занятости и других. Большой блок вопросов, связанных с благоустройством, был снят в ходе работы комиссии по осмотру объектов к Ганзе-2019. За несколько месяцев комиссия обследовала все псковские дворы и общественные пространства, во время выездов псковичи обращались по насущным вопросам сферы ЖКХ, которые незамедлительно прорабатывались.

Напомним, что Иван Цецерский проводит прием граждан по личным вопросам каждый второй четверг месяца, с 16 до 18 часов. Как депутат Псковской городской Думы, он также проводит прием граждан, проживающих на территории избирательного округа №5, каждый третий четверг месяца, с 17 до 19 часов, в Доме офицеров. Обратиться к главе города также можно на муниципальном сайте.