Скидки свыше 40% на услуги предлагают в сервисном центре «Псков-Лада»
В сервисном центре «Псков-Лада» действует спецпредложение - скидка на услуги свыше 40%, сообщили Псковскому агентству информации в компании.
Так, всего в 800 рублей обойдется пакет из следующих услуг: замена масла, промывка масляной системы, снятие/установка защиты картера, проверка аккумуляторной батареи.
«Официальный сервис, гарантия на ремонтные работы!» - подчеркнули в компании.
Сервисный центр «Псков-Лада» расположен по адресу: Псков, улица Леона Поземского, 112. Запись по телефону 70-10-70.