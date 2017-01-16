17 января в Пскове почтут память архитектора Юрия Спегальского

18:25, 16 января 2017, ПАИ

17 января в Пскове почтут память архитектора, исследователя русского средневекового зодчества, реставратора Юрия Спегальского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Возложение цветов к могиле Юрия Спегальского состоится 17 января в 12:00 на Мироносицком кладбище. В этом году исполняется 48 лет со дня кончины архитектора.

Традиционно в день памяти Юрия Спегальского приглашают желающих бесплатно посетить единственный в России мемориальный музей-квартиру архитектора (Октябрьский проспект, дом 14, квартира 74).

Здесь можно познакомиться с библиотекой и работами архитектора, подлинным интерьером кабинета, соответствующим тому, как было при жизни ученого, с предметами интерьера, сделанными руками Юрия Спегальского.

Отметим, что Юрий Спегальский принимал участие в восстановлении Пскова после Великой Отечественной Войны. С октября 1944 года по февраль 1946 являлся начальником инспекции по охране памятников Пскова. С февраля 1946 года по июнь 1947 – начальник Реставрационной мастерской города Пскова. Им были подготовлены проекты реставрации многих памятников архитектуры Пскова, в том числе: церкви Николы со Усохи, колокольни церкви Михаила Архангела и корпусов при ней, церкви Богоявления с Запсковья, куполов Троицкого собора. Юрий Спегальский – автор многих книг, посвящённых истории Пскова.

Режим работы музея-квартиры с 11:00 до 18:00.