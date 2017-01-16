Оплату труда глав ПФР, ФСС и ФОМС привязали к зарплате их подчиненных‍

18:13, 16 января 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин привязал зарплату глав Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования к среднемесячной зарплате их подчинённых. Соответствующий указ подписан главой государства и опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится, что оплата труда глав внебюджетных фондов должна начисляться с учетом предельного уровня ее соотношения со среднемесячной зарплатой работников этих фондов, определенного правительством. Это соотношение определено правительством как один к восьми.

Как сообщает «Российская газета», например, в фонде социального страхования России (ФСС), средняя зарплата работников организации в 2015 году составляла 34 тысячи рублей, а председателя фонда - триста тысяч рублей. Таким образом, соотношение и ранее выдерживалось, хотя законодательство этого и не требовало.