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Экономика

Оплату труда глав ПФР, ФСС и ФОМС привязали к зарплате их подчиненных‍

Президент России Владимир Путин привязал зарплату глав Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования к среднемесячной зарплате их подчинённых. Соответствующий указ подписан главой государства и опубликован на портале правовой информации.  

В документе говорится, что оплата труда глав внебюджетных фондов должна начисляться с учетом предельного уровня ее соотношения со среднемесячной зарплатой работников этих фондов, определенного правительством. Это соотношение определено правительством как один к восьми.

Как сообщает «Российская газета», например, в фонде социального страхования России (ФСС), средняя зарплата работников организации в 2015 году составляла 34 тысячи рублей, а председателя фонда - триста тысяч рублей. Таким образом, соотношение и ранее выдерживалось, хотя законодательство этого и не требовало.

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