Команда из Петербурга выиграла первый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью

18:17, 16 января 2017, ПАИ

В командном зачёте победителем первого этапа Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью, который прошёл 15 января и назывался «Рождественские гонки», стала сборная из Санкт-Петербурга RS-Team. Второе и третье места заняли псковские команды - «Драйв» и «Скобари» соответственно, сообщили Псковскому агентству информации в региональной Федерации автоспорта.

В зачёте 2ВД (автомобили с приводом на переднюю ось) лучший результат показал Максим Фёдоров из Пскова, на втором месте оказался петербуржец Дмитрий Одинцов, на третьем – пскович Денис Гаврилов.

В классе заднеприводных автомобилей (2ВД-) самым быстрым был Кирилл Ксенофонтов. Второй стала Ольга Стебихова. На третьей строчке оказался Руслан Русинов. Все трое спортсменов представляют Псков.

А в зачёте 4ВД (полноприводные машины) весь пьедестал почёта заняли гости из Санкт-Петербурга. «Золото» - у Александра Фёдорова, «серебро» - у Константина Астахова, «бронза» - у Дмитрия Одинцова.

По традиции, отдельным зачётом выступали водители автомобилей «Волга». Здесь места распределились следующим образом: первый - пскович Артём Качанов, второй - Евгений Шлифер из Пушкинских Гор, третий – Антон Гаврилов из Пскова.

Также в отдельную группу «Спорт» были выделены спортсмены на боевых раллийных автомобилях. В этом зачёте победу одержал Сергей Алексеев (Псков). Второе место занял Иван Нехаенко (Новгород), третье – Антон Борисенко (Псков).

Напомним, что «Рождественские гонки» состоялись на льду Псковского озера центре загородного отдыха «Лукоморье» (деревня Молочково, Печорский район). В соревнованиях приняли участие 46 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля, Пушкинских Гор, Новгорода, Санкт-Петербурга.

Фоторепортаж с «Рождественских гонок» смотрите здесь >>>