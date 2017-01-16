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Общество

Новинки технико-экономической литературы поступили в Псковскую областную библиотеку

Новинки технико-экономической литературы поступили в Псковскую областную библиотеку. Это  издания по экономике, маркетингу малого и среднего бизнеса, технике, теоретическим основам литейного производства, инженерный альбом крупнейших объектов транспортного комплекса Российской Федерации, а также книги по рукоделию и растениеводству. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Среди новинок - конспект лекций по курсу «Теоретические основы литейного производства», который был задуман, осуществлен и постоянно дорабатывался профессором Михаилом  Шаровым. Курс лекций был прочитан в 50–70-е годы XX века на кафедре «Технология литейного производства» Московского авиационного технологического института имени К. Э. Циолковского. За годы, прошедшие после кончины Михаила Шарова, теория литейных процессов непрерывно совершенствовалась, некоторые положения пересматривались, однако их основы, как и многие другие мировые константы, не могут быть существенно изменены.

Ещё одно поступление - «Инженерный альбом крупнейших объектов транспортного комплекса Российской Федерации, введенных за 2004-2015 годы» под общей редакцией Б. А. Левина.    Помощник президента РФ И. Е. Левитин напомнил, в каких условиях начиналась реализация крупнейших инфраструктурных проектов. За это время были достроены 86 мостов, строительство которых было прервано с развалом СССР. Это позволило сохранить крупные прославленные трудовые коллективы и в дальнейшем успешно реализовать проекты строительства инфраструктуры.

Следующая новинка - книга «Полеты богов и людей» инженера-исследователя Юрия Никитина.    Автор изучает рельефы и рисунки на древних постройках и каменных стелах; письменные документы, содержащие, возможно, чертежи и описание воздушных судов, а также вещественные доказательства в виде археологических находок — остатков летательных аппаратов.

Новое поступление – это и книга Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные» - один из главных политэкономических бестселлеров последнего времени. Авторы задаются вопросом, который в течение столетий волновал историков, экономистов и философов: в чем истоки мирового неравенства, почему мировое богатство распределено по странам и регионам мира столь неравномерно? Ответ на этот вопрос дается на стыке истории, политологии и экономики, с привлечением необычайно обширного исторического материала из всех эпох и со всех континентов, что превращает книгу в настоящую энциклопедию передовой политэкономической мысли.

Следующее издание – это книга Л. В. Анищенко «Декоративные лекарственные растения в дизайне сада: характеристика растений, правила выращивания, лекарственные свойства трав, использование в дизайне сада». «Лекарственные растения интересны не только своими лечебными свойствами. Выбрав для выращивания наиболее декоративные виды, можно создать необычные садовые композиции, которые будут украшать усадьбу весной летом и осенью», - отметили в библиотеке.

Появилось также издания по рукоделию: «Чудесные фигурки из ниток: 25 милых поделок» для тех, кто хочет быстро и легко смастерить чудесные мягкие игрушки и «Уголок рукодельницы: аксессуары для творчества», посвященное организации рабочего пространства мастерицы.

Эти и другие новинки технико-экономической и сельскохозяйственной литературы можно увидеть в экспозиции выставки «Книга 2016». Работа выставки продлится до 19 января. Всего в экспозиции представлены около 500 новых изданий из фонда Псковской областной библиотеки. Книги с зелеными закладками читатели библиотеки могут взять на дом.

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