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Общество

Второй том книги «Солдаты Победы» будет посвящён ветеранам Пскова

16 января состоялось заседание городской общественной редакционной коллегии при главе Пскова по подготовке и изданию многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы». Встречу провел заместитель главы города Игорь Сиротин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

О ходе работы по подготовке второго тома книги «Солдаты Победы» раздела «Участники Великой Отечественной войны города Пскова» доложила заместитель главы администрации Пскова, заместитель председателя редакционной коллегии Мария Михайлова. Она отметила, что, несмотря на множество трудностей в работе над материалами книги, члены рабочей группы уточнили количество фронтовиков, вернувшихся с войны по городу Пскову - 10 тысяч человек. В настоящее время подготовлены более 4 тыс. 100 анкет, написаны около 700 очерков из 1 тыс. 500. Замглавы администрации муниципалитета отметила помощь учреждений образования города, центрально-библиотечной системы, Городского совета ветеранов и комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города.

В ходе заседания было озвучено предложение членам редколлегии активно включиться в работу по написанию очерков, так как задача требует максимальной внимательности, точности и достоверности. «Увековечивание памяти ветеранов для каждого из нас - дело святое», - подчеркнула Мария Михайлова.

Игорь Сиротин предложил подключить к работе над книгой представителей Молодежного совета при главе города: «В состав Совета входят наиболее активные молодые псковичи. Участие в подготовке материалов будет хорошим уроком патриотизма и посильная помощь редакционной коллегии». 

Редколлегия также приняла решение, что второй том книги «Солдаты Победы» будет посвящен исключительно ветеранам Пскова. Обсуждаемое ранее объединение с очерками Псковского района нецелесообразно. Материалов достаточно на два полноценных издания.

Участники встречи также рассмотрели вопрос о структуре книги. По примеру первого тома предложено семь разделов, основной из которых - очерки о солдатах Победы. В книге предполагается вступительная статья о важных датах и событиях из истории города, цветная вставка с фотографиями, послесловие и другие разделы. Решением редколлегии ответственные за подготовку каждого раздела и сроки выполнения работ будут назначены на заседании рабочей группы.

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