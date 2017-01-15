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К восьми месяцам лишения свободы приговорили жителя Дедовичского района за уклонение от административного надзора

К 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима приговорил суд 29-летнего жителя Дедовичского района, который уклонялся от административного надзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

После освобождения из мест лишения свободы,  по решению суда от 1 августа 2016 года, в отношении молодого человека был установлен административный надзор сроком на один год с введением ограничений, в том числе, с запретом на выезд за пределы Дедовичского района без разрешения МО МВД России «Дедовичский».

В суде было установлено, что 20 августа и 6 октября прошлого года подсудимый самовольно выезжал в Санкт-Петербург, чем нарушал установленные ограничения и лишал сотрудников полиции возможности контролировать его поведение.

В итоге молодого человека признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства или пребывания, совершённые в целях уклонения от административного надзора).

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