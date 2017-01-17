Путин утвердил основы госполитики регионального развития до 2025 года
Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики регионального развития страны на период до 2025 года.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет Газета.ру.
Отмечается, что результатами реализации документа должны стать сокращение различий в уровне и качестве жизни граждан в различных регионах, а также городах и сельской местности, сокращение различий в уровне социально-экономического развития регионов, достижение необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности и создание крупных городских агломераций.