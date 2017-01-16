Минздрав предложил ограничить зарплату руководителей медучреждений
Минздрав России подготовил проект приказа, который предлагает ввести ограничения на уровень заработной платы руководителей, заместителей и главных бухгалтеров организаций, подведомственных Минздраву, путем установления зависимости заработной платы руководящего состава от средней зарплаты работников организаций. Проект подготовлен в целях реализации отдельных положений Трудового кодекса РФ, пишет Коммерсант.
Напомним, по словам главы Минфина Антона Силуанова, повышение зарплат врачам и учителям в 2017 году может произойти «более плавно», чем планировалось ранее.