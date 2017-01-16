В Госдуме предложили лишить депутатов доплат к пенсии

19:29, 16 января 2017, ПАИ

Законопроект, предполагающий доплату к пенсии для депутатов и членов Совета Федерации, внесен в Госдуму, передает РИА «Новости».

«В итоге ежемесячная доплата приводит к тому, что пенсия бывших депутатов Госдумы и членов Совфеда существенно превышает средний размер пенсии по России, что является несправедливым по отношению к остальным получателям пенсии», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению автора законодательной инициативы, правовой смысл статуса депутата Госдумы и члена Совфеда состоит в том, чтобы максимально эффективно реализовывать свои полномочия, а получение привилегий за пределами срока их исполнения в это не входит.

В настоящее время у сенаторов и депутатов есть право на ежемесячную доплату к страховой пенсии (от 1 до 3 лет исполнения полномочий — 55%, свыше 3 лет — 75% ежемесячного денежного вознаграждения).

Ранее сообщалось, что с 1 января в России вступил в силу закон «О страховых пенсиях», который предусматривает увеличение пенсионного возраста для госслужащих.