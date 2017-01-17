ЕС отговаривает Россию от легализации побоев в семьях

09:57, 17 января 2017, ПАИ

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд направил письма в Госдуму и в Совет Федерации, в которых призвал не принимать закон о декриминализации побоев в семье, также известный как закон «о шлепках». Об этом сообщается на официальном сайте Совета Европы.

«Я призываю вас сделать все, что будет в ваших силах, для того, чтобы реализовать право российских семей на жизнь без насилия и страха», — заявил Ягланд в письме.

Он указал, что физическое и психологическое насилие над женщинами и детьми является тяжким преступлением и покушением на права человека. По его мнению, смягчение ответственности для преступников нанесет удар по борьбе с насилием в семьях.

Глава Совета Европы напомнил, что Россия ратифицировала Европейскую социальную Хартию, которая требует от государств-участников защищать детей от насилия.

Законопроект о декриминализации прошел первые чтения в Госдуме 11 января. За его принятие проголосовали 386 депутатов. Как рассказал председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательств​ Павел Крашенинников корреспонденту РБК, в законопроект ко второму чтению поступили четыре поправки. По его словам, будет принята только одна техническая, остальные комитет по законодательству отклонит. Заседание законодательного комитета запланировано на 19 января.

Группа депутатов и сенаторов в прошлом году предложила внести поправки в Уголовный кодекс, которые исключают «близких лиц» из перечня тех, за драку с кем будет грозить уголовное наказание. После принятия закона по статье 116 Уголовного кодекса (побои) будут наказывать лишь за нетяжкие побои по мотивам политической, расовой, религиозной или социальной ненависти.

По действующим законам побои, совершенные вне семьи и не повлекшие тяжких телесных повреждений, наказываются как административное правонарушение, а в отношении «близких лиц» — сразу по Уголовному кодексу (статья 116), наказанием вплоть до двух лет лишения свободы.