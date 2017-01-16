В Чечне возбуждено первое дело из «пакета Яровой» за несообщение о преступлении

20:01, 16 января 2017, ПАИ

В Чечне возбудили первое уголовное дело по статье из «пакета Яровой» в отношении Асхаба Хизриева, который не сообщил в правоохранительные органы о планах знакомого уехать на войну в Сирию, пишет РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру республики.

«По версии следствия, Хизриев, обладая достоверной информацией о приготовлении Фарида Сафина к участию в деятельности террористической организации в Сирии, не сообщил об этом в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Позже Сафин был задержан полицейскими при попытке уехать в Сирию.

«Прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 205.6 УК России (несообщение о преступлении) в отношении Хизриева. Расследование уголовного дела прокуратура взяла на контроль», — отмечается в сообщении.

По данному обвинению Хизриеву грозит до одного года заключения.

Ранее сообщалось, что в правительстве решили обсудить целесообразность «пакета Яровой».