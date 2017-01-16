Тунеядцев заставят позаботиться о своих пенсиях и лечении самостоятельно

20:12, 16 января 2017, ПАИ

Минтруд России в 2017 году планирует разработать несколько схем легализации граждан, работающих «в тени». Об этом рассказал в интервью «Российской газете» глава ведомства Максим Топилин.

Им придется самим за себя вносить платежи в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Либо, как отмечает издание, это смогут делать их работодатели. Например, частные лица, если человек трудится у них по найму гувернанткой или домработницей.

Пока суммы ежегодных платежей не рассчитывались, рассказал Топилин. Но медицинское страхование по линии ОМС обходится регионам примерно в 10 тысяч рублей за одного неработающего в год, указал он. «А для того, чтобы формировать пенсионные права, должно быть как минимум 15 тысяч рублей», — сказал министр.

В октябре 2016 года Топилин заявил, что сбор с безработных, но трудоспособных граждан (так называемый налог на тунеядцев), можно установить в размере 20 тысяч рублей в год. «Если человек "в тени", за него взнос в фонд обязательного медицинского страхования платит субъект России», — сказал Топилин. Глава Минфина Антон Силуанов поддержал эту идею.

В сентябре прошлого года вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что правительство обсуждает законопроект о введении сбора для трудоспособных граждан, не зарегистрированных на работе официально.