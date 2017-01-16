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Культура

В знаменитых грифонах на Банковском мосту в Санкт-Петербурге найден «клад»

В грифонах на Банковском мосту в Петербурге нашли небольшой «клад». Сейчас скульптуры демонтируют для проведения реставрации, сообщает Росбалт. Позолоченные крылья и фонари были сняты и увезены в мастерскую на прошлой неделе.

Сами скульптуры находятся в неудовлетворительном состоянии: сильные потертости и значительные утраты позолоты, окрасочного слоя и грунта.

После демонтажа первого крылатого льва и снятия плинта с постамента в нем обнаружилось множество камней, монеты и записки. Предположительно, камни были помещены в постамент для его утяжеления, этот вопрос еще предстоит изучить. Записки же с личными данными будут сохранены в тайне, наиболее интересные и те, по которым невозможно идентифицировать автора, будут отправлены в музей.

Результаты первого этапа реставрации планируется представить в мае этого года в реставрационной мастерской.

Предполагается, что к чемпионату мира по футболу в 2018 году грифоны вернутся на отреставрированный мост.

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