В знаменитых грифонах на Банковском мосту в Санкт-Петербурге найден «клад»

20:23, 16 января 2017, ПАИ

В грифонах на Банковском мосту в Петербурге нашли небольшой «клад». Сейчас скульптуры демонтируют для проведения реставрации, сообщает Росбалт. Позолоченные крылья и фонари были сняты и увезены в мастерскую на прошлой неделе.

Сами скульптуры находятся в неудовлетворительном состоянии: сильные потертости и значительные утраты позолоты, окрасочного слоя и грунта.

После демонтажа первого крылатого льва и снятия плинта с постамента в нем обнаружилось множество камней, монеты и записки. Предположительно, камни были помещены в постамент для его утяжеления, этот вопрос еще предстоит изучить. Записки же с личными данными будут сохранены в тайне, наиболее интересные и те, по которым невозможно идентифицировать автора, будут отправлены в музей.

Результаты первого этапа реставрации планируется представить в мае этого года в реставрационной мастерской.

Предполагается, что к чемпионату мира по футболу в 2018 году грифоны вернутся на отреставрированный мост.