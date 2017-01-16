В Киеве анонсировали шоковую пенсионную реформу

20:38, 16 января 2017, ПАИ

Министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что пенсионеров ждет шоковая пенсионная реформа. Об этом он сказал в беседе с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) Жеромом Ваше, передает украинское издание «Вести».

«Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году. Эта система социально справедлива, потому что и для президента, и для простого рабочего устанавливается одинаковый подход начисления пенсий», — отметил чиновник.

Он добавил, что шок из-за нового пенсионного законодательства может может быть таким же, как и после повышения тарифов. «Но это вынужденный и необходимый шаг», — подчеркнул министр.

Издание «Украинская правда» уточняет, что подробности грядущей реформы сообщались на правительственном портале. Согласно опубликованной информации, на Украине будут отменены все надбавки, проведен пересмотр пенсий по инвалидности. После окончания реформы только 30 процентов граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение. Законопроект планируют подать на рассмотрение Верховной Рады в марте этого года. Ожидается, что в силу он может вступить в июле. Почти сразу после публикации сообщение о реформе с правительственного портала было удалено. Объяснить эту ситуацию в пресс-службах кабинета министров и Министерстве социальной политики журналистам не смогли.

Ранее в этот же день Международный валютный фонд выдвинул ряд требований к Украине, выполнив которые страна сможет получить новый транш в размере одного миллиарда долларов, сообщал портал Корреспондент.net. В числе условий значится повышение пенсионного возраста, приватизация предприятий, сокращение количества госслужащих и бюджетников и открытие земельного рынка.